Биолог Москалев объяснил механизм связи рака с повышением защиты от Альцгеймера

В журнале Nature вышла статья, в которой говорится, что онкологические заболевания могут снижать риск развития болезни Альцгеймера. Это открытие стало результатом исследования, длившегося более 15 лет. Ученые обнаружили, что определенные белки, вырабатываемые раковыми клетками, могут разрушать опасные бляшки в мозге, характерные для Альцгеймера.

Невролог из Хуачжунского университета науки и технологий в Ухане (Китай) Юймин Лу проанализировал данные и пришел к выводу, что существуют биологические механизмы, повышающие защиту от Альцгеймера при раке. Ученые провели эксперименты на мышах и обнаружили, что сигналы от опухоли активизируют естественную защиту мозга — клетки микроглии, которые начинают активнее разрушать белковые отложения.

Однако директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук Алексей Москалев отмечает, что мышиные модели болезни Альцгеймера лишь частично отражают человеческое заболевание, написал сайт KP.RU.

У людей Альцгеймер развивается медленно, сопровождается гибелью нервных клеток и другими изменениями, которые у мышей выражены значительно слабее или вовсе отсутствуют. Поэтому обнаруженный механизм пока остается научной гипотезой в отношении людей.