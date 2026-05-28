Биолог Москалев назвал умеренную сонливость после еды нормальным явлением

Кратковременная и умеренная сонливость после еды — это нормальное явление. Оно может быть обусловлено активацией парасимпатической нервной системы, которая обеспечивает усиление притока крови к органам пищеварения и стимуляцию выработки ферментов. Об этом рассказал доктор биологических наук Алексей Москалев в беседе с сайтом KP.RU .

По словам специалиста, в середине дня у большинства людей наступает естественный физиологический спад активности.

«Так запрограммировано биологическими часами, а прием пищи накладывается на этот ритм, усиливая желание поспать», — отметил эксперт.

Он посоветовал обращать внимание на сигналы организма и при необходимости обращаться к врачу для диагностики и лечения возможных нарушений. Начать можно с терапевта.