Биолог Лялина: злоупотребление малосольными огурцами увеличивает риск заболеваний сердца

Биолог Ирина Лялина перечислила последствия злоупотребления малосольными огурцами. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист назвала основным недостатком блюда высокое содержание соли. Натрий, задерживая воду в организме, провоцирует появление отеков, повышение артериального давления. Кроме того, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Биолог также отметила, что у некоторых людей продукт вызывает вздутие живота и дискомфорт в желудке. Связано это с содержанием грубых пищевых волокон в огурцах.