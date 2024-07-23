Биолог Лялина: злоупотребление малосольными огурцами увеличивает риск заболеваний сердца

Биолог Ирина Лялина перечислила последствия злоупотребления малосольными огурцами. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Специалист назвала основным недостатком блюда высокое содержание соли. Натрий, задерживая воду в организме, провоцирует появление отеков, повышение артериального давления. Кроме того, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Биолог также отметила, что у некоторых людей продукт вызывает вздутие живота и дискомфорт в желудке. Связано это с содержанием грубых пищевых волокон в огурцах.

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