Биолог Лялина: виноград снижает риск инфаркта и болезни Альцгеймера

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения и биолог Ирина Лялина рассказала « Известиям » о пользе винограда. Ягода богата витаминами, антиоксидантами и полезными сахарами.

По словам специалиста, сладкие плоды способствуют снижению уровня холестерина и уменьшает вероятность возникновения инфаркта, улучшая кровообращение. Благодаря содержанию клетчатки виноград поддерживает нормальную работу кишечника.

«Благодаря витаминам C, A, E и B-группы укрепляет защитные силы организма. Он улучшает память и когнитивные функции, снижает риск болезни Альцгеймера», — отметила эксперт.

Употребление ягоды, предупредила биолог, может нанести вред при определенных условиях. Так, высокое содержание сахара способно повысить уровень глюкозы в крови, что представляет опасность для диабетиков.