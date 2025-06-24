Биолог Лялина указала на применение усилителей вкуса при изготовлении растворимого кофе

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина поделилась с «Известиями» информацией о том, что при изготовлении растворимого кофе могут применять усилители вкуса.

Эксперт указала, что производители используют эти добавки для улучшения вкусовых качеств сырья с несбалансированным составом, написал RT.

Специалист отметила, что для создания сублимированного и растворимого кофе применяется сердцевина кофейного зерна, в которой больше теобромина, нежели кофеина.

«В составе растворимого или сублимированного кофе может также содержаться незначительное число трансжиров, образующихся в ходе сублимации», — дополнила Лялина.