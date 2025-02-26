Биолог Лялина: творог помогает восстановить мышцы и укрепить зубы

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала « Известиям » о пользе и вреде творога.

По словам эксперта, неправильное хранение продукта может способствовать размножению вредоносных бактерий, приводящих к отравлениям. Продукт способен вызывать аллергические реакции у людей с непереносимостью лактозы и казеина, а также увеличивать вес и уровень холестерина из-за высокого содержания жира.

Говоря о положительном влиянии, специалист отметила, что творог богат белком, который важен для роста и восстановления мышечной ткани. Кроме того, продукт является источником кальция, необходимого для укрепления костной системы, предотвращения остеопороза и поддержания здоровья зубов и ногтей.