Биолог Лялина: суп-харчо и жирный бульон вредны для ЖКТ

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала супы, которые представляют опасность для желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил News.ru.
В список попали жирные и наваристые бульоны (например, свиные и говяжьи), а также харчо. Блюда зачастую содержат большое количество насыщенных жиров и экстрактивных веществ, которые создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.
Супы с добавлением колбасы и копченостей, добавила биолог, богаты солью и вредными жирами, что способствует задержке жидкости в организме и повышению артериального давления. Говоря о готовых магазинных супах, специалист указала на минимальное количество полезных ингредиентов.
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