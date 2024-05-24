Она отметила, что полуфабрикаты, например пельмени и котлеты, нельзя держать в морозильной камере дольше четырех месяцев. По истечении указанного срока употреблять блюда не рекомендуется.

Однако период хранения мяса и рыбы гораздо больше — до одного года, подчеркнула специалист. То же самое касается и овощей, добавил сайт kp.ru.