Биолог Лялина: сальмонеллез является главной опасностью употребления яиц | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 14:45 Биолог Лялина: сальмонеллез является главной опасностью употребления яиц

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в преддверии Пасхи рассказала, какие угрозы несут яйца, если их неправильно готовить. Ее слова передал Life.

Наиболее опасная проблема — это сальмонеллез. По словам эксперта, палочка может находиться как внутри, так и снаружи яйца сроком до трех недель. Первые признаки заболевания — это тошнота, рвота, диарея и даже лихорадка.

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Лялина призвала нагревать яйца до достаточной температуры, чтобы убить бактерии. Она также посоветовала отказаться от глазуньи, если нет уверенности в безопасности яйца.