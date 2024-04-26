Биолог Лялина: сальмонеллез является главной опасностью употребления яиц | 360°

26 апреля 2024, 14:45
Биолог Лялина: сальмонеллез является главной опасностью употребления яиц
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в преддверии Пасхи рассказала, какие угрозы несут яйца, если их неправильно готовить. Ее слова передал Life.
Наиболее опасная проблема — это сальмонеллез. По словам эксперта, палочка может находиться как внутри, так и снаружи яйца сроком до трех недель. Первые признаки заболевания — это тошнота, рвота, диарея и даже лихорадка.
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Лялина призвала нагревать яйца до достаточной температуры, чтобы убить бактерии. Она также посоветовала отказаться от глазуньи, если нет уверенности в безопасности яйца.
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