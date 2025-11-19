Биолог Лялина рекомендовала диабетикам включить в новогоднее меню свежие ягоды и зелень

Биолог и преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина поделилась рекомендациями по питанию для людей с диабетом в праздничные дни. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Специалист посоветовала включить в новогоднее меню зелень, овощи, рыбу, нежирное мясо и цельнозерновые продукты.

«Белки и полезные жиры должны обязательно включаться в меню», — отметила эксперт.

По ее словам, вместо сладостей и пирожных стоит выбирать свежие ягоды и запеченные яблоки. Газировку лучше заменить на травяной или зеленый чай без сахара, а также минеральную воду, добавил RT.