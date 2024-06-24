Биолог Лялина рассказала, что в кофемашинах могут жить бактерии, вызывающие серьезные проблемы со здоровьем

В офисных кофемашинах могут жить бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, вызывающие серьезные отравления. Об этом Life рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Особенно сильно микробы размножаются в тех кофемашинах, где постоянно присутствует влага и остатки кофейной гущи: в резервуарах для воды или молока, кофейном фильтре или капсульной камере.

По словам биолога, такие бактерии могут выживать даже при 96 градусах — именно до такой температуры нагреваются детали машины в процессе приготовления кофе. Например, энтерококки, провоцирующие энтерококковый менингит, могут привести к глухоте, эпилепсии и даже задержке умственного развития у детей.