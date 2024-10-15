Биолог Лялина рассказала, что упавшая на пол еда сразу покрывается бактериями

По словам и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, в упавшей на пол пище мгновенно начинают размножаться бактерии. Она рассказала NEWS.ru , что поднимать продукты, даже если прошло всего пару секунду, нельзя.

Эксперт подчеркнула, что влажные продукты, такие как сыр или пельмени, более подвержены заражению, чем сухие, такие как крекеры. Способ подуть на еду не защитит от бактерий.

Лялина также отметила, что количество бактерий на пищевых продуктах не зависит от того, как часто мыли пол или какой у него материал. Опасные микроорганизмы могут оставаться жизнеспособными на сухих поверхностях более четырех недель, а на влажных они присутствуют постоянно.