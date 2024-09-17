Биолог Лялина рассказала, что печеные яблоки улучшают пищеварение

Запеченные яблоки обладают множеством полезных свойств: они содержат богатый комплекс витаминов, минералы и клетчатку. Процесс запекания делает последнюю мягче, что облегчает ее усвоение и способствует нормализации пищеварительных процессов. Как рассказала Life и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, содержащиеся в яблоках антиоксиданты активно помогают организму справляться с окислительным стрессом и воспалениями.

По ее словам, для получения максимальной пользы рекомендуется употреблять 2-3 печtных яблока в день, что обеспечивает поступление организмом важных витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота и витамины группы B.

Эксперт также отметила, что тесто из цельнозерновой, овсяной и рисовой муки станет прекрасным дополнением к запеченным яблокам, так как обеспечит необходимое насыщение за счет сложных углеводов.

«Хотя печеные яблоки менее кислые, чем сырые, их кислотность может быть проблемой для людей с чувствительным желудком или проблемами с кислотностью», — добавила Лялина.

Важно помнить, что в процессе запекания содержание сахара в яблоках может увеличиться, что повышает их калорийность и негативно сказывается на здоровье людей с диабетом или теми, кто контролирует уровень сахара в крови.