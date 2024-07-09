Биолог Лялина рассказала, что криптоспоридии в дачных бассейнах могут вызывать диарею

Каркасные бассейны, установленные в домашних условиях, могут нести в себе риски, если игнорировать инструкции по монтажу, использованию и поддержанию чистоты.Биолог Ирина Лялина поделилась с Life советами о том, как избежать превращения бассейна в источник инфекций.

По ее словам, особое внимание следует уделить электрическому оборудованию, такому как фильтры и насосы, поскольку их поломка или неправильная эксплуатация могут привести к электрическому удару. Также опасность представляют скользкие поверхности и шаткие конструкции, которые могут стать причиной травм. Кроме того, в воде могут скрываться патогенные микроорганизмы.

«Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Legionella, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей. <…> Еще одни микроорганизмы, которые заселяют бассейны, криптоспоридии, могут вызывать диарею», — отметила эксперт.

Чтобы обеспечить безопасность бассейна, Лялина посоветовала не перенапрягать системы фильтрации и не злоупотреблять длительным купанием. Также необходимо регулярно проводить техническое обслуживание фильтров в соответствии с указаниями производителя.

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