Биолог Лялина рассказала, что глинтвейн повышает нагрузку на печень и сердце

Биолог Ирина Лялина в интервью сайту Lenta.ru рассказала о потенциальном вреде глинтвейна для здоровья. По ее словам, опасность напитка заключается в высоком содержании сахара и алкоголя.

«Алкоголь повышает нагрузку на печень и сердце, особенно при частом употреблении», — привел слова эксперта URA.RU.

Специалист посоветовала людям с хроническими заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы с осторожностью относиться к глинтвейну. В безалкогольных вариантах напитка рекомендуется контролировать количество сахара, так как при нагревании его концентрация увеличивается, подчеркнула Лялина.