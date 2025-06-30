Биолог Лялина призвала после покупки гречки пересыпать крупу в стекленную емкость

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина поделилась с NEWS.ru информацией о том, как выбрать хорошую гречку. Она подчеркнула, что сорт гречки должен быть указан на упаковке.
Согласно ГОСТу, существуют разные сорта гречки. Высший сорт отличается минимальным количеством сорных примесей и дробленых зерен. Первый сорт допускает немного больше дробленой крупы. Второй сорт имеет больше сколов и чаще используется для каш. На упаковке должен быть указан сорт по ГОСТу или техническим условиям. При покупке стоит обратить внимание на срок годности — чем свежее гречка, тем лучше. Также важно учитывать производителя: крупные и проверенные бренды обычно соблюдают стандарты. Маркировки ГОСТ или ISO являются признаком соблюдения стандартов, отметила Лялина.
Прозрачная упаковка позволяет визуально оценить качество крупы, а вакуумная или герметичная упаковка дольше сохраняет свежесть. По словам биолога, картонные коробки без внутреннего пакета хуже защищают от влаги и вредителей. После покупки крупу лучше пересыпать в стеклянную или металлическую емкость с крышкой.
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