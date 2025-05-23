Биолог Лялина предупредила об опасности переедания творога для печени

Исполняющая обязанности заведующей кафедрой естественных наук Государственного педагогического университета Ирина Лялина поделилась подробностями о пользе и возможном вреде творога. Об этом сообщили « Известия ».

По словам биолога, творог — полезный кисломолочный продукт, в составе которого преобладает сложный белок казеин, богатый аминокислотами. Блюдо содержит большое количество кальция и фосфора, способствующих укреплению костей и зубов. Оно также богато витаминами группы B, A и D, важными для нормального метаболизма и мышечной массы.

«Творог способствует нормализации липидного обмена и снижает уровень холестерина в крови, поэтому хорош при похудении», — добавила эксперт.

Однако переедание жирных сортов способно негативно сказаться на работе печени. Кроме того, вред может принести творог низкого качества, содержащий искусственные добавки, крахмал и консерванты, предупредила Лялина.