Биолог Лялина предупредила, что в промышленном майонезе часто встречаются насыщенные жиры и трансжиры

Биолог Ирина Лялина беседе с Lenta.ru поделилась информацией о потенциальных рисках для здоровья, связанных с чрезмерным употреблением майонеза. Многие его сорта содержат более 55% жиров и имеют калорийность около 600–700 килокалорий на 100 граммов, что может стать причиной избыточного веса и ожирения.

Лялина отметила, что в промышленном майонезе часто встречаются насыщенные жиры и трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышая уровень «плохого» холестерина. Кроме того, в таких продуктах присутствуют консерванты, красители и усилители вкуса, что может вызывать аллергии и раздражение желудка, написал MK.RU.

По словам эксперта, избыточное содержание соли и сахара в майонезе может привести к повышению артериального давления и нарушению обмена веществ. Также специалист подчеркнула, что майонез вреден для детей в возрасте от 10 до 12 лет из-за незрелости их пищеварительной системы.

Ирина Лялина рекомендует употреблять майонез умеренно, чтобы минимизировать его негативное влияние на здоровье.