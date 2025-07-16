Биолог Лялина предупредила, что чрезмерное употребление кофе в жару нарушает обмен веществ

Чрезмерное употребление кофе повышает утомляемость, ведет к обезвоживанию и плохо сказывается на качестве сна. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Как отметила биолог, напиток активизирует сердечную деятельность, улучшает кровообращение и создает кратковременный энергетический подъем, стимулируя выделение гормонов адреналина и дофамина, написал сайт RT.

Оптимальная суточная норма кофе составляет две-три чашки натурального напитка в первой половине дня. Лялина напомнила, что чрезмерное употребление кофе в жару провоцирует потерю жидкости организмом и нарушение обмена веществ.

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