Биолог Лялина предупредила, что чрезмерное употребление кофе в жару нарушает обмен веществ

Чрезмерное употребление кофе повышает утомляемость, ведет к обезвоживанию и плохо сказывается на качестве сна. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.