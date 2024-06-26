Биолог Лялина посоветовала во время выпускных отказаться от жирных блюд

Биолог Ирина Лялина в разговоре с изданием NEWS.ru призвала исключить жирные блюда и алкоголь во время выпускных. Хорошо, если на столе не будет пиццы, чипсов, наггетсов и другого фастфуда.

По словам специалиста, не стоит злоупотреблять сладостями, газированными напитками и кондитерскими изделиями. Лучше отдать предпочтение свежим овощам, фруктам, нежирному мясу и рыбе.

Майонезные салаты можно заменить на те, что готовятся с легкими заправками, а вместо жирных закусок можно поставить на стол тарталетки с начинками из паштетов и роллы из лаваша с курицей, добавила Лялина.

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