Биолог Лялина посоветовала в жару есть свекольник

Летом россияне традиционно переходят на холодные первые блюда. Лучшим выбором станет свекольник. Об этом Life рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, свекла богата фтором, фосфором, магнием, марганецем, цинком, медью, калием, железом, йодом и витаминами группы В. Эти вещества благотворно влияют на работу кишечника и печени.

«Но главное — свекла препятствует возникновению анемии, так как восполняет дефицит железа», — рассказала Лялина.

Она добавила, что также свекла очень полезна для женщин. В ней содержится фолиевая кислота, которая отвечает за то, чтобы во время беременности ребенок развивался нормально.