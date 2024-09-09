Биолог Лялина посоветовала есть свекольник для здоровья органов ЖКТ

Биолог Ирина Лялина в беседе с изданием NEWS.ru посоветовала россиянам включить в рацион питания свекольный суп. Как отметила специалист, он полезен при заболеваниях органов ЖКТ, нервной системы, а также для беременных.

Свекла, которая является основным ингредиентом супа, помогает при болезнях гормональной системы и при нарушении обмена веществ.

«Основа свекольника — свекла. Она богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В», — сказала Лялина.

Бетаин, который также входит в состав свеклы, предупреждает интоксикацию печени и лечит ее. Лялина добавила, что свекольник можно есть всем, даже маленьким детям.