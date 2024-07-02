Биолог Лялина посоветовала есть куриные крылышки не чаще одного-двух раз в неделю

Куриные крылышки могут быть частью сбалансированного рациона, однако важно соблюдать умеренность. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life .

По словам биолога, данное блюдо стоит есть не чаще одного-двух раз в неделю. Стандартная порция, которая не принесет вреда здоровью, — около 150-200 граммов.

Эксперт посоветовала не злоупотреблять крылышками, зажаренными в большом количестве масла. Такое увлечение способно обернуться набором веса и проблемами с сердцем.