Биолог Лялина: плесень, изменение цвета и кислый вкус указывают на испорченный компот

Наличие плесени, а также изменение цвета и кислый вкус указывают на испорченный компот или варенье. Об этом изданию NEWS.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
По словам эксперта, перед употреблением таких продуктов важно сперва убедиться в отсутствии вышеперечисленных подозрительных признаков.
«Кислый вкус может быть признаком брожения. Такое варенье есть не стоит», — отметила Лялина.
Она призвала хранить компоты и варенья в герметичной таре в прохладном и сухом месте. Именно правильное хранение продлит срок годности продуктов до двух лет.
Вели себя как вандалы. Жительница Курской области рассказала об обстрелах и грабежах ВСУ
Еще 117 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Поезда Ленинградского направления начнут ходить по новому графику с декабря
В США призвали Байдена не провоцировать Россию
«Как крыса свалил». Появилось видео наезда на толпу пешеходов в Челябинске
Лучших сотрудников налоговых органов наградили в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте