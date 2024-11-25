Биолог Лялина: плесень, изменение цвета и кислый вкус указывают на испорченный компот

Наличие плесени, а также изменение цвета и кислый вкус указывают на испорченный компот или варенье. Об этом изданию NEWS.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, перед употреблением таких продуктов важно сперва убедиться в отсутствии вышеперечисленных подозрительных признаков.

«Кислый вкус может быть признаком брожения. Такое варенье есть не стоит», — отметила Лялина.

Она призвала хранить компоты и варенья в герметичной таре в прохладном и сухом месте. Именно правильное хранение продлит срок годности продуктов до двух лет.