Биолог Лялина напомнила о риске заражения сальмонеллезом при употреблении яиц

Временно исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о потенциальных рисках употребления яиц. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам биолога, для большинства взрослых оптимальным считается употребление одного-двух вареных яиц в день. Для спортсменов это количество может быть увеличено до четырех яиц, а пожилым людям рекомендуется ограничиться одним яйцом.

Лялина упомянула об опасности заражения сальмонеллезом, связанной с употреблением яиц. Однако яйца, которые варятся не менее пяти минут, значительно уменьшают вероятность заболевания, добавил «Ридус».