Биолог Лялина: консерванты в лимонадах могут стать причиной повреждения ДНК и цирроза печени

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала отказаться от употребления лимонада. Данный продукт увеличивает риск развития инсулинорезистентности, рассказала эксперт в беседе с Life.

По ее словам, в промышленных напитках содержатся различные химические вещества. Так, некоторые консерванты могут стать причиной повреждения ДНК, цирроза печени и даже болезни Паркинсона.

Биолог отметила, что искусственные красители плохо выводятся из организма. Они способны спровоцировать появление рака щитовидной железы и крови, добавил «ФедералПресс».

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