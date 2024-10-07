Биолог Лялина: кардамон в сочетании с кофе позволяет снять спазмы кишечника

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru порекомендовала россиянам пить кофе в сочетании с кардамоном.

По словам специалиста, такой напиток снимает спазмы кишечника, укрепляет иммунитет и предупреждает образование камней в почках. Тем, кто страдает мигренями и повышенным давлением, можно пить кофе вместе с лимоном.

«А вот те, кто имеет хронические заболевания сердца или сосудов головного мозга, могут навредить таким кофе своему здоровью», — сказала Лялина.

Кофе с корицей повысит умственную деятельность и физическую выносливость.