Биолог Лялина: чай с медом и рассол без уксуса снимут симптомы похмелья
Биолог Ирина Лялина назвала лучшие способы избавления от похмелья. Один из них — хороший сон, сообщил News.ru.
Эксперт также отметила, что симптомы поможет снять обильное питье. Она посоветовала обратить внимание на чистую воду без газа, слабый чай с лимоном и медом, а также рассол без уксуса.
А вот употребления крепких напитков, в том числе алкоголя и кофе, лучше избегать. Такие продукты увеличат нагрузку на сердце и почки, пояснила биолог.
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