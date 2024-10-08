Биолог Лялина: чай с медом и рассол без уксуса снимут симптомы похмелья

Биолог Ирина Лялина назвала лучшие способы избавления от похмелья. Один из них — хороший сон, сообщил News.ru .

Эксперт также отметила, что симптомы поможет снять обильное питье. Она посоветовала обратить внимание на чистую воду без газа, слабый чай с лимоном и медом, а также рассол без уксуса.

А вот употребления крепких напитков, в том числе алкоголя и кофе, лучше избегать. Такие продукты увеличат нагрузку на сердце и почки, пояснила биолог.