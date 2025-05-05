Биолог Лялина: чай с лимоном повышает тонус организма и улучшает концентрацию

«Русским чаем» называют чай с лимоном. Сочетание напитка и цитруса может быть полезным, сообщила Life.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Лимон содержит витамин C, полезный для иммунной системы, а чай, особенно зеленый, включает антиоксиданты вроде катехинов, которые защищают организм от свободных радикалов. В комбинации полезные вещества помогают коже оставаться здоровой и сияющей.

Кроме того, чай с лимоном повышает тонус организма и улучшает концентрацию за счет кофеина. Лимон стимулирует выработку желудочного сока, что помогает перевариванию пищи. Также он способствует выведению токсинов из организма и очищению печени.

Однако важно пить чай с лимоном умеренно, чтобы не вызвать раздражение желудка. Также не рекомендуется употреблять напиток перед сном из-за его бодрящего действия.

Для черного чая используйте воду температурой около 95 градусов и настаивайте три-пять минут. Для зеленого чая подойдет вода температурой 70–80 градусов, настаивайте две-три минуты. Когда чай немного остынет, добавьте ломтик лимона или сок четвертинки. Можно добавить мед или сахар.