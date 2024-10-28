Биолог Лялина: блюда в кляре увеличивают риск воспалений и сердечных болезней

Кляр делает любое мясо более сочным, однако такой вариант приготовления может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Подробнее рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.

По ее словам, опасностью кляра считается, например, высокое содержание калорий и вредных жиров. Если речь идет об использовании фритюра, то стоит ожидать роста холестерина.

Врач также отметила, что подобные блюда увеличивают риск развития воспалений, сердечных болезней и сахарного диабета. Кроме того, данный прием пищи способен обернуться тяжестью в желуде и вздутием.

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