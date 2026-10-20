Биолог Коурова посоветовала чаще гулять днем и включать утром яркий свет, чтобы справиться с осенней сонливостью

Осенняя сонливость и ухудшение памяти возникают из-за сокращения светового дня, снижающего уровень серотонина и повышающего выработку мелатонина. Об этом сайту URA.RU рассказала доцент кафедры биологии и географии ШГПУ Светлана Коурова.

По словам эксперта, нехватка солнца нарушает биоритмы человека и провоцирует состояние, схожее с синдромом полярной ночи. В группе повышенного риска находятся люди среднего и пожилого возраста с хроническими болезнями, а также школьники и студенты.

Для адаптации биолог советует спать не менее восьми часов по графику, чаще гулять днем, включать утром яркий свет и убирать гаджеты вечером. В рацион рекомендуется добавить белки, сложные углеводы и витамины A, D, E и K.

При непреодолимой усталости важно обратиться к терапевту: за хандрой может скрываться сезонное аффективное расстройство.