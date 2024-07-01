Биолог Комбарова назвала белые грибы самыми полезными

Белые грибы считаются лидерами по количеству витаминов и минералов. Они не только низкокалорийны, но и легко усваиваются, рассказала биолог Мария Комбарова сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, в сушеных белых грибах содержится до 80% белка, это намного больше, чем в мясе. Продукт богат лецитином, который защищает от отложения холестерина на стенках сосудов. Кроме того, белые грибы помогают организму справляться с вирусами.

Как сообщил сайт 7Дней, также полезными для здоровья человека считаются лисички и опята.