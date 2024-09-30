Биолог Колесник рассказал, что жвачка при правильном использовании помогает в профилактике кариеса

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Евгений Колесник в беседе с Life рассказал о пользе жевательной резинки при ее правильном использовании.
По словам эксперта, жвачка будет полезна в профилактике кариеса, однако жевать ее нужно не на голодный желудок, а сразу после еды. Она нейтрализует кислоты в пищеводе и способствует естественному очищению полости рта. Кроме того, жевательная резинка увеличивает выработку полезных веществ, таких как лизоцим и муцин.
В заключение Колесник предупредил, что жевать резинку стоит не более 15 минут, иначе есть риск заполучить вздутие, дискомфорт и проблемы с желудком.
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