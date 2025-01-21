Биолог Коденцова: квашеная капуста и шиповник содержат нужные зимой витамины

Зимой организму необходимы витамины B, C и D. Важные нутриенты можно получить из различных источников, включая ягоды, овощи и ферментированные продукты. Об этом рассказала биохимик и доктор биологических наук Вера Коденцова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По ее словам, квашенная капуста — ценный источник витаминов C и K2. Витамин D3 присутствует в морепродуктах, яйцах, печени трески и сливочном масле, а витамин D содержится в мясе.
Биолог также отметила, что шиповник богат витамином C — аскорбиновой кислотой. В сушеных ягодах его концентрация в два раза выше, чем в свежих. Плоды можно заваривать в виде отвара и добавлять в чай, добавил RT.
На Украине предсказали следующие ходы Зеленского
«Они нас разозлят и мы ответим». Две страны Евросоюза потребовали от Украины решить вопрос по газу
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
Россияне массово пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте