Биолог Киселева предупредила о риске образования камней в почках при избытке витамина D

Дефицит витамина D может стать причиной возникновения остеопороза, рахита, снижения иммунитета, повышенного риска онкозаболеваний. Однако опасность представляет и избыток вещества. Об этом рассказала доктор биологических наук Нина Киселева в беседе с « Объясняем.рф ».

Как пояснила эксперт, высокие дозы способны вызвать гиперкальцемию, сопровождающуюся слабостью, тошнотой, болевыми ощущениями в костях. В тяжелых случаях возможно образование камней в почках и нарушение функций сердца.

Чтобы определить уровень содержания витамина D в организме, рекомендуется пройти лабораторное исследование крови, особенно если наблюдаются мышечная слабость, болезненные ощущения в костях, частые переломы костей, добавил TagilCity.ru.