Биолог Глазков предупредил, что запах цветущего багульника негативно воздействует на нервную систему

В Ленинградской области началось цветение багульника болотного — кустарника с вечнозелеными кожистыми листьями. Все части растения — ветки, листья, цветки, пыльца и семена — источают резкий, специфический запах, который может оказывать вредное воздействие на нервную систему человека. Об этом рассказал биолог Павел Глазков, его слова привел сайт petrograd.ru .

Как отметил специалист, эфирные масла, содержащиеся в багульнике, сначала возбуждают нервную систему, а затем вызывают слабость, сонливость и апатию. Эксперт рекомендовал избегать длительного пребывания на болотах во время цветения этого растения, чтобы не испытывать головокружения и головных болей.

Несмотря на свои токсичные свойства, багульник имеет и практическое применение. Настой из его листьев используют для лечения ушибов и ран. Запах свежих листьев и ветвей отпугивает насекомых и защищает меха и шерсть от моли.