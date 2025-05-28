Биолог Гладких отметила важность правильного питания для успешной сдачи экзаменов

В период сдачи ОГЭ и ЕГЭ ученики испытывают значительные умственные и эмоциональные нагрузки. Биолог, нутрициолог и лектор Общества «Знание» Наталья Гладких поделилась с «ФедералПресс» советами о том, какие аспекты здорового образа жизни особенно важны для школьников в это время.

По словам эксперта, на концентрацию внимания, память и работоспособность школьников напрямую влияет здоровый образ жизни. Это включает в себя не только полноценное питание, но и физическую активность, качественный сон и умение справляться со стрессом. Особое внимание следует уделить рациону, так как это один из факторов, на который родители могут повлиять в первую очередь.

Гладких рекомендует включить в рацион школьников омега-3 жирные кислоты (рыба, семена льна, грецкие орехи) для улучшения памяти и концентрации, витамины группы B (цельнозерновые продукты, яйца, зелень) для поддержания энергии и метаболизма, магний (миндаль, шпинат, темный шоколад) для борьбы со стрессом. Важно также употреблять пробиотики (кефир, йогурт, квашеная капуста) для улучшения работы ЖКТ и общего состояния и витамин D (лосось, грибы, обогащенные продукты) для повышения устойчивости к стрессу.

Кроме того, следует помнить о достаточном потреблении воды, так как ее недостаток может снизить скорость мыслительных процессов и усвоение информации. Родители могут существенно помочь своим детям, обеспечив им сбалансированное питание и контролируя питьевой режим. Это повысит шансы на успешную сдачу экзаменов.