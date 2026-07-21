Биолог Федоров предупредил о рисках сбора грибов после продолжительной жары

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров предупредил в беседе с РИА Новости о рисках сбора грибов после продолжительной жары. Он объяснил, что в засушливый период грибы накапливают токсины из почвы.

«В отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает», — заявил Федоров.

Эксперт отметил, что старые и переросшие грибы представляют особую опасность, так как они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов, чем молодые экземпляры, написало Ura.ru.

После нескольких жарких дней структура грибов меняется: они становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. Это может привести к проблемам с пищеварением даже при употреблении привычных съедобных видов.