Биолог Ефимочкина рекомендовала хранить заготовки при температуре до +8 градусов

Осень — период, когда многие делают домашние заготовки, но этот процесс может быть связан с риском развития ботулизма. Доктор биологических наук Наталья Ефимочкина в интервью RT рассказала о мерах профилактики этого опасного заболевания.

Эксперт обратила внимание на необходимость соблюдения строгих мер предосторожности на всех этапах приготовления домашних заготовок — от выбора сырья до его последующей сохранности. Рекомендуется использовать овощи, фрукты и ягоды, не имеющие повреждений и следов гниения, подвергать их тщательной очистке и обработке, а также обеспечивать соблюдение норм антисептики. Домашние заготовки желательно держать в прохладном помещении при температуре не выше +8 градусов.

Споры возбудителя ботулизма — бактерии Clostridium botulinum — легко проникают на поверхности овощей из окружающей среды, в частности из почвы. Для профилактики размножения бактерий крайне важна качественная стерилизация банок и крышек.

Ефимочкина подчеркнула, что вздутие крышки указывает на размножение микробов, в том числе клостридий. Наличие ботулотоксина визуально оценить невозможно, поэтому важно быть уверенным в правильности заготовки.