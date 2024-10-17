Биолог Баранова заявила, что опасно заниматься сексом с переболевшими Эболой и Марбургом

Опасность интимных отношений с мужчинами, перенесшими лихорадки Эбола и Марбург, сохраняется даже после их полного выздоровления. Об этом предупредила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии при университете Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в беседе с Lenta.ru .

Она отметила, что оба вируса могут передаваться половым путем, что вызывает серьезную озабоченность. Например, мужчина, прошедший через лихорадку Эбола и выживший, может считать себя непобедимым и делиться этим опытом в разных заведениях. Однако он не подозревает, что представляет опасность для других, включая женщин, которые могут заразиться от него, так как вирус может оставаться в сперме выздоровевших до двух лет, объяснила биолог

Она подчеркнула, что хотя эта особенность была подтверждена только для вируса Эбола, его связь с вирусом Марбург указывает на схожесть их свойств.