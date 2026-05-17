Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, биолог Анча Баранова рассказала Lenta.ru , что мужчины в отдаленных от Москвы регионах чаще страдают от повышенного артериального давления.

По ее словам, такая ситуация не связана с генетикой, а обусловлена поведением пациентов. Мужчины в регионах реже принимают лекарства, в отличие от жителей столицы, которые более ответственно относятся к лечению и чаще следуют назначениям врачей, написала «Свободная пресса».

Биолог отметила, что в Хабаровском крае доля мужчин с верхним давлением 150 и выше превышает показатели Москвы. Это подтверждает предположение о том, что модель поведения влияет на состояние здоровья.