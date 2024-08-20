Биолог Баранова: люди с непереносимостью алкоголя более подвержены некоторым видам рака

Некоторые люди имеют геном, определяющий непереносимость алкоголя. Уже через пять минут после употребления спиртного такой человек испытывает сильную головную боль. Об этом рассказала биолог Анча Баранова в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, у данных пациентов риск развития алкоголизма практически нулевой. Однако они более подвержены другим заболеваниям.

Речь идет о малярии, близорукости, аутоиммунном гипертиреозе и даже некоторых видах рака, пояснила профессор. Кроме того, при непереносимости спиртного нередко появляется мигрень, добавил «ФедералПресс».