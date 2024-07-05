Биолог Алпатова рассказала, что купленные в непроверенных местах дыни могут быть заражены дынной мухой

Дыни нужно покупать только в специализированных местах, в противном случае есть риск наткнуться на зараженную дынной мухой продукцию. Об этом Life.ru рассказала руководитель отдела карантина растений Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна Нина Алпатова.

Она объяснила, что дынная муха— это двукрылое насекомое из семейства пестрокрылых, которое является паразитом на бахчевых культурах и встречается в Средиземноморье, Азии и на Кавказе. Этот вредитель поражает плоды, откладывая яйца под их кожурой, после чего личинки разрушают мякоть и семена дынь, арбузов, огурцов и тыкв. В местах, где личинки проникают внутрь, развиваются грибковые инфекции, в результате чего плоды начинают гнить.

Хотя дынная муха не является переносчиком заболеваний, опасных для человека, но употребление в пищу фруктов и овощей с личинками внутри не рекомендуется. Такие продукты могут вызвать расстройство пищеварения и аллергические реакции из-за начавшегося процесса гниения, добавил сайт телеканала «Санкт-Петербург».