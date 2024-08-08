Биолог Алексеева назвала землянику и малину самыми полезными ягодами для сердца

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала о самых полезных ягодах для сердца. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Биолог посоветовала обратить внимание на лесную землянику. Она улучшает обмен веществ и состояние кровеносных сосудов. Такие плоды отлично помогают при гипертонии.

Алексеева также рекомендовала включить в рацион малину. Среди ее свойств — нормализация сердечного ритма.