Биолог Алексеева назвала землянику и малину самыми полезными ягодами для сердца

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала о самых полезных ягодах для сердца. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Биолог посоветовала обратить внимание на лесную землянику. Она улучшает обмен веществ и состояние кровеносных сосудов. Такие плоды отлично помогают при гипертонии.

Алексеева также рекомендовала включить в рацион малину. Среди ее свойств — нормализация сердечного ритма.

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