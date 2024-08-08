Биолог Алексеева назвала землянику и малину самыми полезными ягодами для сердца
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала о самых полезных ягодах для сердца. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Биолог посоветовала обратить внимание на лесную землянику. Она улучшает обмен веществ и состояние кровеносных сосудов. Такие плоды отлично помогают при гипертонии.
Алексеева также рекомендовала включить в рацион малину. Среди ее свойств — нормализация сердечного ритма.
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