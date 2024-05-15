Биолог Аграновский назвал «омикрон» естественным избавлением от пандемии СOVID-19 | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:56 Биолог Аграновский назвал «омикрон» естественным избавлением от пандемии СOVID-19

Читать 360 в

В России пока не зафиксировали новую группу штаммов коронавируса FLiRT. В беседе с RT вирусолог и доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что любой вариант СOVID-19 может дойти до РФ.

«Судя по описанию, FLiRT представляет собой очередной вариант группы штаммов „омикрон“, которые весьма контагиозны, но патогенны в малой степени. „Омикрон“ можно считать естественным избавлением от пандемии СOVID-19», — высказался эксперт.

Реклама

При этом он напомнил, что SARS CoV-2 все еще остается в популяции. Однако обывателю беспокоиться не о чем, ведь специалисты следят за ситуацией, заверил Аграновский.