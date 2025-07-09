Биолог Абдуллаева рекомендовала не заказывать в жару тартар и суши

В летний период, когда температура воздуха повышается, возрастает риск столкнуться с опасностями, связанными с питанием. Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала Life.ru , какие продукты не стоит заказывать, чтобы не оказаться в больнице.

По словам эксперта, собранные продукты могут испортиться, пока ждут курьера. Это особенно актуально в часы пик, когда заказ может долго находиться в ожидании доставки.

Абдуллаева выделила несколько категорий блюд, которые становятся опасными при нарушении температурного режима или длительной транспортировке. В «черный список» вошли готовые блюда без термической обработки, такие как тартары, суши и роллы. Они требуют строгого соблюдения температурного режима и срока годности.

Также стоит быть осторожными с кремовыми десертами — торты и пирожные со сливочным, белковым или заварным кремом без холодильника быстро становятся местом размножения бактерий.

Кроме того, эксперт предупредила о рисках, связанных с продуктами с коротким сроком годности, такими как йогурты и свежие молочные продукты, которые могут испортиться еще до того, как курьер доставит их.