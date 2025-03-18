Биохимик Заломаева посоветовала снижать вес не более чем на килограмм в неделю

Многие уверены, что похудение невозможно без жестких диет и изнурительных тренировок. В беседе с KP.RU этот миф развеяла нутрициолог и биохимик Анастасия Заломаева.

По словам эксперта, для снижения веса необходимо создать дефицит калорий: тратить больше, чем потреблять. Этого можно достичь увеличением физической активности или корректировкой питания. Главное — умеренность во всем.

«Обычно рекомендуется снижать вес не более 0,5-1 килограмма в неделю, что составляет примерно 2-4 килограмма в месяц. Однако каждый человек индивидуален, и скорость похудения может зависеть от многих факторов», — предупредила специалист.

Она напомнила, что в первую очередь вес уходит с лица, рук и ног. Чтобы сохранить результат, здоровое питание должно стать образом жизни, а физическая активность — ее неотъемлемой частью.