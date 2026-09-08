Биохимик Масамрех назвал напитки, снижающие эффект таблеток

Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут изменить всасывание лекарств и снизить их эффективность. Доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех посоветовал запивать большинство таблеток обычной водой, сообщает NEWS.ru .

Масамрех пояснил, что время приема препаратов зависит от их состава. Одни лекарства нужно пить до еды для нормального всасывания, другие — вместе с пищей, чтобы уменьшить раздражение желудка.

Эксперт отметил, что пища меняет скорость опорожнения желудка, кислотность, количество ферментов и желчи. Из-за несоблюдения рекомендаций концентрация действующего вещества в организме может меняться, а эффект препарата — снижаться.

Масамрех подчеркнул, что нельзя самостоятельно переносить прием лекарства на время после еды из-за дискомфорта. Особенно важно следовать инструкции при одновременном приеме нескольких средств: у них могут быть разные требования к еде и взаимодействия друг с другом.