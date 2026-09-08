Биохимик Масамрех назвал напитки, снижающие эффект таблеток
Россиянам посоветовали запивать водой большинство лекарств
Кофе, чай, молоко и фруктовые соки могут изменить всасывание лекарств и снизить их эффективность. Доцент кафедры биохимии Института биомедицины Пироговского университета Рами Ахмад Масамрех посоветовал запивать большинство таблеток обычной водой, сообщает NEWS.ru.
Масамрех пояснил, что время приема препаратов зависит от их состава. Одни лекарства нужно пить до еды для нормального всасывания, другие — вместе с пищей, чтобы уменьшить раздражение желудка.
Эксперт отметил, что пища меняет скорость опорожнения желудка, кислотность, количество ферментов и желчи. Из-за несоблюдения рекомендаций концентрация действующего вещества в организме может меняться, а эффект препарата — снижаться.
Масамрех подчеркнул, что нельзя самостоятельно переносить прием лекарства на время после еды из-за дискомфорта. Особенно важно следовать инструкции при одновременном приеме нескольких средств: у них могут быть разные требования к еде и взаимодействия друг с другом.