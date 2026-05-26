Биохимик Инчауспе отметила влияние завтрака на психическое состояние

Биохимик Джесси Инчауспе рассказала в интервью о влиянии первого приема пищи на психическое состояние и самочувствие человека в течение дня. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на El Tiempo.

По словам эксперта, после завтрака не должно быть резкого повышения уровня глюкозы в крови. Нестабильный уровень сахара может сделать человека более импульсивным и эмоционально реактивным, что осложняет принятие решений и повышает уровень стресса.

Инчауспе отметила, что сладкие завтраки способны спровоцировать резкий скачок глюкозы. В то же время пища с высоким содержанием белков и жиров помогает поддерживать стабильный уровень сахара и обеспечивает более равномерный приток энергии.