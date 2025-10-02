Биохимик Ходос предупредил о рисках использования отбеливающих паст

Биохимик Александр Ходос предупредил, что все отбеливающие пасты могут навредить зубам. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что молодежь увлекается отбеливанием зубов энзимными пастами, но на практике это приводит к тому, что зубы становятся хрупкими и уменьшаются в размерах.

Ходос рассказал, что пасты для отбеливания делятся на три группы: абразивные, с химическими отбеливающими компонентами и с энзимами. Каждая из них имеет свои недостатки.

«Что касается паст с энзимами, то их эффективность сильно преувеличена в рекламе. Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки, но по принципу „пока вы едите ананас, ананас ест вас“», — обратил внимание эксперт.

Стоматолог-терапевт Наиль Шляпошников рекомендовал учитывать желаемый результат при выборе зубной пасты.